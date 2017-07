Frans showblad plaatst foto's van tweeling Clooney

Het is niet duidelijk of het stel toestemming heeft gegeven voor de kiekjes. Voici is in het verleden meerdere malen aangeklaagd voor het onrechtmatig plaatsen van foto's van verschillende bekende mensen. Eerder plaatste de entertainmentwebsite TMZ al beelden van Clooney met een kinderwagen, maar daarop waren de kinderen niet te zien.



Amal beviel begin juni van de tweeling. De 56-jarige Hollywoodacteur en de 39-jarige advocate noemde het jongetje Alexander en het meisje Ella. De tweeling wordt goed beschermd door hun vader. Zo huurde hij persoonlijke beveiliging in voor de twee. Kosten? 285.000 euro per jaar.