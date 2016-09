'Franse actrice zwanger van baby die Brad Pitt verwekte'

Is Marion soms in verwachting van een liefdesbaby die ze samen met Brad verwekte, vraagt ook de Britse tabloid The Mirror zich ernstig af. En: wordt Brad Pitt vader? De Franse actrice is officieel nog steeds samen met haar vriend: de Franse acteur-regisseur Guillaume Canet (43). Samen hebben ze een zoontje: Marcel (5).



Franse media spraken met familieleden van Cotillard die met haar vriend samenwoont in Parijs. Die benadrukten dat Marion erg gelukkig is met haar zwangerschap maar er flink van baalt dat ze wordt gelinkt aan Brad Pitt. ,,Een buitenechtelijke affaire is ook niks voor een vrouw als Marion'', zou één van de familieleden hebben gezegd. De actrice zelf heeft nog niet gereageerd op alle, behoorlijk wilde geruchten rond haar persoon.



Perfecte match

Franse media brachten in augustus dit jaar al speculaties naar buiten over een mogelijke relatie van Cotillard met haar Allied-tegenspeler Pitt. Volgens de Franse editie van de tabloid Gala was de chemie tussen de twee op de filmset van het oorlogsdrama 'opvallend' en 'elektrisch'. Andere media repten in mei al over een 'perfecte match'. ,,De twee staken, samen met regisseur Robert Zemeckis, ontzettend veel tijd in de ontwikkeling van hun karakters. Toen ze eenmaal voor de camera's stonden was hun liefde niet van echt te onderscheiden'', zou iemand van het productieteam hebben gezegd tegen Hollywood Life.



De website in kwestie meldt ook nog dat Marion altijd 'begon te glimmen' als Pitt op de set verscheen. ,,Het was opvallend hoe goed de twee zich hadden ingeleefd in hun rollen. Mogelijk is dat in de privésfeer gebeurd.'' Terloops werd ook nog gemeld dat Brad en Marion op de set 'allerlei koosnaampjes' voor elkaar gebruikten.



Angelina Jolie zou, zo wordt gespeculeerd, lucht hebben gekregen van de warme band tussen Marion en Brad en een privédetectice hebben ingehuurd om de handel en wandel van haar man te controleren. Deze 'Sherlock Holmes' zou vervolgens bewijzen hebben gevonden over een mogelijke affaire, waarna Jolie ontplofte en echtscheiding aanvroeg.



Volgens Jolie's advocate Laura Wasser gaat het stel uit elkaar wegens onoverbrugbare menigsverschillen. In de uitgelekte scheidingspapieren wordt met geen woord gerept over Pitts 'romance' met de Franse actrice.