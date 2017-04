Fred heeft zomer in zijn bol, Anne-Marie schrikt van zichzelf

Vlemmix start recordpoging 'reuzenrad zitten'

14:04 ,,Het is een beetje hard, maar ik zit wel lekker," zegt Johan Vlemmix als hij net heeft plaatsgenomen in het reuzenrad, waar hij de komende 58 uur zal vertoeven. Een lampje op tafel moet de cabine huiselijk maken; in een andere cabine staat een hometrainer. ,,Als ik even niet meer wil zitten, kan ik daar wat bewegen."