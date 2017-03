Fred van Leer in ultrakort rokje en Jim trots op Jamai

Wolter de sneeuw in?

Wolter Kroes begeeft zich in winterse sferen. De 48-jarige zanger poseert met een fles Jägermeister en een vrolijk gekleurde muts van 'Das Coen und Sander Fest' voor een gezellig kiekje. Zou in navolging van Toppers Jeroen, Geer en René ook Wolter de lange latten onder zijn schoenen binden?

Ellie op boevenpad

Ellie Lust, de koningin van de etherdiscipline, is de Mol op het spoor. Althans, dat denkt de 50-jarige politieagente. Trots deelt ze een plaatje met haar volgers waarop ze haar vermeende Mol in de kraag vat. ,,Dit is hem toch?" schrijft ze bij de foto. Is Thomas er daadwerkelijk gloeiend bij, of zou hij de winnaar of verliezer van het programma zijn?

Skifanaat Jeroen van der Boom

Als je denkt dat Jeroen van der Boom (44) op vakantie gaat om uit te rusten, heb je het mis. De Topperszanger staat te popelen om van de Italiaanse skipiste te sjezen en wel om 8 uur 's morgens. ,,Ik ben gewoon als eerste bij de lift", zegt hij zoal in het filmpje. Het is Jeroens laatste dag. Morgen staat de zanger weer op Nederlandse bodem.







Oud maar goud: de Idolsfinale

Vandaag is het exact 14 jaar geleden dat er 5.5 miljoen mensen voor de buis gekluisterd zaten om naar de meest iconische finale van Idols te kijken. Hoewel er tegenwoordig veel eendagsvliegen voortkomen uit soortgelijke talentenjachten hebben Jim (29) en Jamai (30) nog steeds succes in de showbizzwereld. ,,Ik ben trots op ons en op wat we bereikt en gedaan hebben in deze 14 jaar", aldus Jim.

Fred op z'n vrouwelijkst