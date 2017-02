Freek geneest met eigen pleisters en Inge in diepe rouw

Hoera voor Sem van Dijk

Tony gaat verkassen

Inge in diepe rouw

Voormalig topzwemster Inge de Bruijn staat vandaag met een diepzinnige tekst en intieme foto stil bij het overlijden van haar zo geliefde oma. 'I's kinda hard when you're not around, i know you're in heaven smiling down. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where i'll keep you'. Gecondoleerd!