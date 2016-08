Freek legt het af bij Lucky Freek

En toen ontdekten ze de hysterische persiflages bij Lucky TV van hyperactieve Freek op zoek naar 'de meest gestoorde dieren'. Ik heb ze nog nooit zo hard horen lachen. Sindsdien spelen ze het regelmatig na. ,,Hier zit een reuze anaconda, oh nee een boomstronk. Kutwurm." Dat is dus meteen het nadeel: er wordt zo vreselijk gescholden in die filmpjes en die van mij zijn op dat vlak net sponzen en nemen dat maar al te graag over.



Afgelopen zaterdagavond begon de Super Freek Show, een dierenquiz, maar dan op z'n Freeks. Met geschreeuw, opzwepende muziek, veel enthousiaste uitleg over weer zo'n bijzonder fascinerend beest en BN'ers die rare capriolen uithalen. Slim bedacht van BNN-VARA, want het is leerzaam amusement, dus heel publieke omroep. En daarbij ook nog eens geschikt om met het hele gezin te kijken. Dacht ik.



Mijn zoon kwam inderdaad enthousiast aanrennen bij het horen van de stem van zijn held. Maar haakte tien seconden later al af. Want de echte Freek legt het inmiddels vierkant af tegen Lucky Freek.



Weer een fase voorbij. Nu wacht ik met smart op een Lucky-persiflage van Pokemon Go.



