Freek Vonk gaat beelden haaienbeet uitzenden

Het is drie weken geleden dat Freek met een traumahelikopter werd afgevoerd nadat hij in Miami flink was toegetakeld door een Caribische rifhaai. Het gaat inmiddels een stuk beter met de enthousiaste bioloog. ,,De hechtingen zijn eruit en ik heb alweer kunnen sporten. Ik moet alleen nog even wachten met duiken en het trainen van mijn biceps."



Hij is dan ook nog niet helemaal hersteld van de haaienbeet. ,,Ik kan op de gebeten arm geen kippenvel krijgen en ik zweet daar niet tijdens het sporten. Maar naar alle waarschijnlijkheid komt dat allemaal weer goed." Met de littekens zit Freek niet. ,,Die zijn schitterend geworden of niet soms?"



Door het incident heeft de productie van Freek naar de Haaien wel vertraging opgelopen. ,,Die titel heeft nu wel een extra lading gekregen haha!" Ondanks de haaienbeet, is zijn fascinatie voor de diersoort niet minder geworden. ,,Ik heb geen seconde gedacht niet meer met haaien te willen duiken."



Freek naar de Haaien is een meerdelige serie van BNN-VARA waarin Freek Vonk in de wondere wereld van vinnige vissen duikt.