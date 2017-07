Frits Sissing: Ik ga mijn geliefden vaker vastpakken

InterviewTv-presentator Frits Sissing is al zes jaar ambassadeur van WereldOuders, dochter Lotje (18) loopt stage bij de stichting in de Dominicaanse Republiek. Een trotse vader zocht haar op. ,,Pa-hap, hou op. Je weet toch dat ik van je hou?"

'Hoi pap.' Het weerzien tussen vader en dochter was niet zo emotioneel als je zou denken. Sinds Lotje in het familiehuis van WereldOuders, dat zich ontfermt over kinderen zonder ouders, in San Pedro de Macoris in de Dominicaanse Republiek woont en werkt, facetimen ze wekelijks en appen dagelijks.

Quote Tegen Willemijn kan ik alleen maar zeggen: schat, we hoeven ons geen zorgen te maken, ons kind is inmiddels zelfstandig genoeg om zichzelf te redden ,,Ik kijk met bewondering hoe makkelijk het Lotje hier afgaat”, zegt Frits als zijn dochter opeens enthousiast op iemand afrent. ,,Zonder enige rem. Ze maakt contact met mensen vanuit haar hart. Ik zie dat ze hier oprecht blij is en staat met iedereen lekker in het Spaans te babbelen. Dat heeft ze van mijn vrouw Willemijn. Ik heb eerder een afwachtende houding. Ik ben trots op haar zelfstandigheid en vind het onwaarschijnlijk knap wat ze heeft gedaan. Ze ging in haar eentje het avontuur in de Dominicaanse Republiek aan en vloog er fluitend heen. Ik vind het zo leuk om te zien hoe zij hier haar weg vindt. Het geeft mij de ruimte om het los te laten. Tegen Willemijn kan ik alleen maar zeggen: schat, we hoeven ons geen zorgen te maken, ons kind is inmiddels zelfstandig genoeg om zichzelf te redden.”

,,Ik ben achttien!” zegt Lotje. ,,Ze hoeven echt niet meer mijn bedje te verschonen. Maar helemaal loslaten? Liever niet. Ik ben een stresskip en als ik het even niet meer weet, ga ik altijd naar papa om erover te praten. Hij weet precies hoe ik in elkaar steek en kan me binnen een seconde weer rustig en zorgenvrij maken. Ik vind zijn mening belangrijk. Vroeger liet ik elk kunstwerk, liedje of dansje altijd eerst aan mijn vader zien. Ik wilde dat hij trots op me was.”

,,Lotje is altijd een perfectionist geweest”, zegt Frits. ,,Dat heeft ze dan weer van mij. Jammer genoeg zit die eigenschap haar juist vaak in de weg. Waarom moet het toch altijd perfect zijn? Goed is soms ook goed genoeg, Lot. Maar ja, ik heb zelf pas sinds kort het gevoel dat ik me niet meer hoef te bewijzen.''

Volledig scherm © ANP Kippa

Liefde

,,Alle clichés zijn waar. Zodra je kinderen hebt, verandert je leven. En dan heb ik het niet over het vroege opstaan of dat je niet meer om acht uur ’s avonds spontaan een terrasje kunt pakken. Al was ik nog zo kapot en kon ik ze af en toe wel achter het behang plakken, de liefde voor mijn kinderen is niet te omschrijven. Die is er gewoon. Punt. Ik heb er twee levens bij, grote liefdes (Lotje (18) en Sophie (15), red.) waarvan ik niet wil weten hoe het zonder ze zou zijn. We zouden het meer moeten uiten, juist omdat het zo bijzonder is en niet iedereen gegeven. Tegen mijn vrouw en kinderen zeg ik wel geregeld dat ik van ze hou. Zeg jij dat eigenlijk weleens terug, Lotje?”

Lotje: ,,Pa-hap, hou op. Je weet toch dat ik van je hou? Mijn vader heeft zijn droom gevolgd door op zijn 33ste een carrièreswitch naar televisie te maken. Leef je droom, daar word je gelukkig van, is zijn levensmotto. En als het aan hem ligt, ook dat van mijn zusje en mij.”