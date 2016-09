Gaan Hazes Junior en Senior toch nog in duet?

André Hazes Jr. (22) twijfelde geen moment toen hij hoorde van de wilde plannen van producent Live Lane om tijdens Holland zingt Hazes een hologram van zijn vader in te zetten.



,,Toen mijn vader nog leefde, was ik een snotaapje van 10. Ik was niet zo van zijn muziek, maar nu ben ik groot fan. Ik zou zo mijn linkerarm geven om hem een keer live te zien optreden. Maar dat hoeft nu niet meer. Door dat hologram kan ik hem straks op het podium zien staan. Dat wordt echt een kippenvelmoment'', denkt de zoon van de vermaarde volkszanger, die twaalf jaar geleden overleed.



Razend echt

Een 'cadeau' voor de bezoekers van de meezingconcerten, 23, 24 en 25 maart in de Amsterdamse muziekhal, vindt Hazes junior. ,,Het wordt slikken voor het publiek. Hoe mooi is het dat degene van wie je elk jaar de liedjes zingt, daar ineens zelf staat en zijn strotje mag opentrekken? Er is niemand die die liedjes beter kan vertolken dan hijzelf.''



,,De techniek is, zoals ik het begrijp, echt fantastisch. Het nieuwste van het nieuwste, het beste van het beste. Zo mooi en zo scherp, dat als je op een meter afstand staat het nog razend echt lijkt. Ik weet niet alle ins en outs. En dat wil ik ook graag zo houden, want ik ben bang dat het iets van de magie wegneemt.''



Uniek

Dat er van een Nederlandse zanger een hologram wordt gemaakt, is uniek. In het buitenland zijn bijvoorbeeld Michael Jackson en 2Pac door de techniek 'tot leven gewekt'. Eerder dit jaar wilde The Voice in Amerika een duet laten zien van Christina Aguilera met een hologram van Whitney Houston, maar de 3D-projectie van de overleden zangeres werd afgekeurd door haar familie.



,,Dat zo'n familie het afkeurt, omdat ze het niet goed genoeg vinden, daar heb ik alleen maar respect voor. Dat zou ik ook doen als ik niet blij ben met wat ze van mijn vader maken. Maar ik heb er alle vertrouwen in.''