Game of Thrones: 150.966 doden in 21 minuten

Guus Meeuwis geeft Pinkpop-succes vervolg op Zwarte Cross

16:45 Met onder anderen Tilburger Guus Meeuwis, Frank Lammers, Magpie Salute, Chef'Special en Rondé heeft Zwarte Cross het programma compleet. Het festival in de Achterhoek is op 13, 14, 15 en 16 juli. Alleen voor de vrijdag is nog een beperkt aantal dagkaarten verkrijgbaar.