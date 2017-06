Garrix en Meeuwis hoogtepunten op Pinkpop

Volledig scherm Guus Meeuwis. © ANP Leek Pinkpop de afgelopen jaren een archeologisch museum van bijna uitgestorven rockdinosaurussen (Springsteen, Rolling Stones, Paul McCartney), deze editie draaide het in Landgraaf plots volledig om de jeugd. Het festival moest 'toekomstproof' worden en zich richten op verjonging.



De missie is begrijpelijk en zelfs noodzakelijk. Als breed publieksfestival kun je je het niet veroorlovende de gemiddelde leeftijd te zeer te laten oplopen. Daarom kan de editie van 2017 – ondanks een tegenvallend bezoekersaantal én een draak van een optreden van Justin Bieber – toch als een voorzichtig succes de boeken in.



Allemaal te danken aan de piepjonge fans die dankzij de tandem van Justin Bieber en Martin Garrix Pinkpop voor het eerst meemaakten. Van hen klaagde er na afloop niemand over de ongeïnspireerde semiplaybackshow van Bieber. Ze huilden slechts vreugdetranen over de nabijheid van hun idool en verzamelden herinneringen die over een jaar of 40 zomaar van pas komen als Bieber de nostalgische headliner van Pinkpop 2057 is geworden.



Bieber symboliseerde een over de gehele linie tegenvallende editie van ’s lands oudste festival. De andere grote namen, Green Day en Kings of Leon, speelden gedegen, maar niet memorabel. Ook elders miste het programma momentum. Te veel artiesten bleken voorbij hun uiterste leverdatum van echte podiummagie te verkeren. Pinkpop, dat in de aanloop pech had met afhaken van beoogde headliners Foo Fighters, Pearl Jam en Radiohead, moet terug naar de tekentafel.

Hoogtepunt

Veel kinderen zullen er niet meer zijn die de hits van pretpunktrio Green Day uit het hoofd kennen. Zanger Billie Joe Armstrong (45) vond er eentje in de menigte en tilde hem het podium op om enkele gitaarakkoorden mee te spelen. Die heerlijke blik op het gezicht van de 11-jarige Jules, toen hem werd verteld dat hij de gitaar mocht vasthouden, evenaarde de gelukzaligheid in de ogen van zijn vrouwelijke leeftijdsgenootjes toen Justin Bieber hen zaterdag even een blik op zijn witte boxershort gunde.

Dieptepunt

Het is flauw een foutje uit te vergroten, maar bij Justin Bieber kan het amper anders. Middenin zijn show richtte hij zich tot de menigte voor hem: ,,Waar zijn we eigenlijk? Ik ga het even vragen. Toch niet meer in Düsseldorf? O, Mandgraaf." Het gebeurde Pharrell Williams ('Hello Amsterdam!') twee jaar terug ook, maar bij Bieber symboliseerde het zijn desinteresse perfect. Voor hem was Pinkpop niet meer dan een vlugge tussenstop. Bieber hergebruikte zijn vaste tourneeshow, oogde vreugdeloos en liet zich behaaglijk steunen door een tape met opgenomen zang. Zelfs festivalgrootvader Jan Smeets noemde het optreden in goed Limburgs 'afschuwelijk'.

Verrassing

Guus! Ja, Guus Meeuwis! Op Pinkpop. Zijn komst leek op voorhand even controversieel als die van Bieber. Maar met zijn debuut overtuigde Meeuwis – niet voor het eerst in zijn 22-jarige loopbaan – alle twijfelaars. Waarop Smeets vergeefs hoopte bij Bieber en Green Day, voltrok zich bij Meeuwis binnen een kwartier een feest dat jong en oud verbroederde. Het gebeurde toen Meeuwis Hazes-cover Geef me je angst inzette: pubers en papa's sloegen de armen om elkaars schouders en deinden mee. Toen hij niet veel later twee coupletten van Per Spoor (Kedeng, Kedeng) speelde, trok er een polonaise van T-shirts van Guns-n’-Roses en AC/DC over de festivalweide.

Tegenvaller

Hij blijft vermoedelijk voor eeuwig in competitie met zijn oudere Noel. Oasis-helft Liam Gallagher slaagde er niet in Noel te enthousiasmeren voor een reünie en zong op Pinkpop daarom een van zijn eerste soloconcerten. Arme Liam. Wat was het verschil met Noel, die vorige zomer nog glorieerde op Lowlands, groot. Zingen kan hij absoluut. Oasis-klassieker Rock ‘n’ Roll Star klonk heerlijk snerpend, maar zodra hij het Oasis-repertoire even verliet, zakte zijn show in elkaar als een stuk vlaai in de brandende Limburgse zon.

Nederlands trots

Volledig scherm Broederliefde. © Boaz Timmermans Het leek een zware opgave voor Martin Garrix: voor een natgeregend publiek dat net Justin Bieber overleefde als eerste deejay ooit een Pinkpopdag afsluiten. Dat het hem glorieus lukte, maakte zijn papieren status als nummer 1 van de wereld ineens tastbaar. Garrix voelde goed aan waar de massa voor hem behoefte aan had: een strakke en puntige show die popklassiekers (Seven Nation Army van de White Stripes en One More Time van Daft Punk) kruist met zijn eigen hitproducties. Geen platte climaxcaroussel, maar een zorgvuldig opgebouwd festivalfeest.



Had Garrix de beschikking over een oudejaarshoeveelheid vuurwerk en een lichtshow uit de buitencategorie, op zondag koos hiphopformatie Broederliefde voor de tegenovergestelde benadering. De vijf rappers traden aan voor een eenvoudig doek en hadden een deejay-booth als enige podiumornament. Wel aanwezig: hun jongensachtige charme en aanstekelijke energie. Het bleek ruimschoots voldoende.



Dat podiumcharisma bezit Chef’ Special dankzij frontman Joshua Nolet ook. Een boeking van de band komt inmiddels met een ‘geen-feest-geld-teruggarantie’. Terugbetaling bleek onnodig: de verbroederingspop van de Haarlemse band bezorgde Pinkpop een broodnodige glimlach.

Festivalleed