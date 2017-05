Gearresteerde Woods viel in slaap in auto

Woods zou extreem langzaam en onduidelijk hebben gesproken. Hij vertelde de politie in eerste instantie dat hij van een golfwedstrijd kwam maar veranderde later zijn verhaal. Woods zei toen dat hij niet meer wist waar hij was. De sporter was volgens het rapport zo van het pad af dat hij zijn neus niet kon aanraken toen hem dat werd gevraagd en het lukte hem ook niet om op één been te staan.



In een statement stelt Woods dat hij niet dronken was maar dat zijn toestand kwam door een 'onverwachte reactie op voorgeschreven medicijnen'. ,,Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn actie", aldus Woods. ,,Ik realiseerde mij niet dat de mix van medicijnen mij zo sterk had beïnvloed."