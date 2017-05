Gebarentaal van acteur Jamie Foxx valt verkeerd

Terwijl gastheer Jimmy Fallon het reclameblok aankondigde zat Jamie met zijn handen te gebaren. Het was volgens de kijkers duidelijk dat hij een gebarentolk nadeed. Op Twitter kreeg de acteur dan ook de wind van voren. Bijvoorbeeld van collega Marlee Matlin. ,,Ik wil je best wel eens echt gebarentaal leren'', schreef de Oscarwinnares. ,,Dan kun je pas echt grappig zijn.''



Het model Nyle DiMarco - zelf doof en in Amerika bekend vanwege deelname aan Dancing with the Stars - was ook niet te spreken over Jamie. ,,Het is weinig respectvol'', schrijft hij op Twitter. Zaterdag vroeg Nyle op hetzelfde medium aan de programmaleiding hoe het kon gebeuren dat Jamie zijn misplaatste grap kon maken. ,,Grappen maken ten koste van anderen is niet leuk'', schreef hij erbij.