Geblesseerde Timor Steffens half jaar uit de running

Tijdens opnames voor Rotterdam CS zagen omstanders hoe Steffens na een dans naar zijn been greep. De opnames werden direct stilgelegd. Steffens, begeleid door een groepje in het zwart geklede dansers, reageerde emotioneel na de blessure. De ernst werd snel duidelijk toen hij liet weten dat het geen grap is. ,,Het is helemaal klaar. Het is mijn achillespees. Nee!''



Om te achterhalen hoe ernstig de blessure was, werd de 29-jarige danser vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Daar werd duidelijk dat hij naar schatting een half jaar uit de running is. Aankomende vrijdag gaat Steffens onder het mes. Tot die tijd zit hij in het gips.