Geboortehuis Aretha Franklin misschien toch nog gered

Jeffrey Higgs, voorzitter van de lokale woningbouwvereniging, liet aan de plaatselijke rechter weten dat hij in gesprek is met producenten over het project en dat de woning nog niet mag worden gesloopt. Hij hoopt dat de verplaatsing van de woning van de jazzzangeres ook meer bezoekers kan trekken. Het pand staat nu in een verlaten gebied vol bouwvallen en sloop van de woning dreigt.



De 74-jarige 'Koningin van de Soul' werd in 1942 geboren in het huis in de buurt Soulsville in Memphis maar woonde er maar twee jaar. Haar ouders verhuisden naar Buffalo in New York en weer twee jaar later naar de stad Detroit in Michigan, waar Franklin opgroeide.



Aretha Franklin zei in 2014 het rustiger aan te willen doen en alleen nog op te treden op speciale gelegenheden vanwege haar gezondheid en leeftijd.