Als ik even iets berichten mag, vandaag is het Gedichtendag. Op Radio 4 niet alleen maar Mozart, Glass en Bach, nee, poëzie zal klinken, met een lach. Humor is het thema van dit jaar. Poëzie die is vaak zwaar, gebroken harten, dood en lijden, onmogelijke liefdes, huilen huilen scheiden, wanhoop, depressies, drankzucht, lege flessies, maar een gedicht kan ook licht zijn. Een lollig Kees Stipkwatrijn, Ivo de Wijs, Annie Schmidt, Pieterse, Van Pamelen, Paaltjens, ach wie kent ze niet. Buddingh' Drs P, ik noem er maar zo wat, lightversedichters, we hebben ze hier zat.



Een aantal van die lichte poëten die nog leven, er zijn er al heel wat in gebleven, bereikten deze week mijn oor, ze lazen op de radio voor, tijdens De Ochtend Van 4, dat bracht mij veel plezier. Wat moest ik lachen om Een Yup Op Noren, een meesterlijk De Wijs-gedicht, zo leuk, zo geestig, zo licht, je kunt het op de site terughoren. Margriet Vromans, die de Ochtend presenteert althans, doordeweeks, in het weekend blijft ze thuis, dan zit daar Niels Heithuis, Vromans is al de hele week bezig de luisteraars te vragen hun favoriete gedichten aan te dragen, die worden vandaag voorgelezen. Het duurt tot 9 uur, je moet er wel snel bij wezen, maar daarna is ook al dat light weer terug te luisteren via de site.



Alles wat tegenwoordig wordt uitgezonden, kan op het internet worden teruggevonden. Vroeger ging radio ene oor in, andere oor uit, nu kun je tot in lengte van dagen luisteren naar al dat opgeslagen geluid. Vandaag wordt een lichte gedichtendag, een soepele gewrichtendag, behalve een Brahms- Haydn- Bachdag op 4 ook een lachdag, een klat'rende schat'rende lachdag. Een lightverse-brengt-ons-lichtdag, een gedichten-verplichtdag.



Een dag niet geleefd is een dag niet gelachen, zo is het, als je er geweest bent kun je niet meer lachen. Zonder lach is het bestaan zo kleurloos, geurloos, Van der Steurloos. Zonder lach zijn we zo Grumpy, Trumpy, kwajig, saaiig, grijzig, grauwig, flauwig. Lach zal de duisternis verlichten, dus lees vandaag lichte gedichten!



