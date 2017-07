Geef André Rieu gewoon weer een soap!

Net in de week dat het zomerweer op zijn retour is - er zal toch geen causaal verband zijn met het vertrek van Helga van Leur, dat zelfs de weergoden treuren? - voelt het alsof de zomerlamlendigheid ineens keihard toeslaat op tv.

Maar zoals altijd: wie goed zoekt, vindt heus hier en daar nog iets bijzonders. Zoals maandag de 2Doc: De stelling Van Foreest over een Nederlands gezin waar alle kinderen zo’n beetje schaakgrootmeester in de dop zijn. Of woensdag 100 jaar Sonneveld, waarin Richard Groenendijk zich ineens ontpopte tot getalenteerd presentator én het heerlijk melancholisch meewiegen was op Het Dorp. Niet te vergeten: de fantastische Engelse serie Broadchurch op RTL 4 die morgen zijn ontknoping kent, maar terug te kijken is op Videoland. (Doen!) En ah toe, Eva, mag Lee Towers voortaan elke week een paar minuten oude fragmenten terugkijken in Jinek, zoals afgelopen donderdag? Lee als Che Guevara in De Willem Ruis Lotto Show uit 1981, briljant. Wat een heerlijk, nuchter mens is hij toch. Zo zie je ze maar zelden in de vaderlandse showbizz.

In mijn zoektocht zapte ik woensdag ook weer eens naar André Rieu: Welcome to my World, een kijkcijferknaller van jewelste op NPO 1. Het is niet direct mijn muziek, dus ik moet bekennen dat ik wel eens een weekje oversla. Maar het gekke is: als ik er toevallig in beland, blijf ik als gehypnotiseerd hangen. Alleen al omdat het zo grappig is om Rieu vloeiend Engels te horen spreken met een zachte G. Het is namelijk een reeks die oorspronkelijk gemaakt is voor de Engelse televisie.

En precies dáárin schuilt mijn fascinatie. Aan de ene kant is het zo armoedig dat een Britse serie, die drijft op oude concertfragmenten, hier één op één wordt uitgezonden. Geef zo’n grootheid als Rieu gewoon weer eens een Nederlandse docusoap, denk ik dan. Tegelijkertijd vind ik het prachtig dat zijn fans, die al die fragmenten waarschijnlijk al honderden keren live of via YouTube hebben gezien, er gewoon nóg een keer voor gaan zitten. In gedachten zie ik zelfs een miljoen mensen door hun eigen woonkamer walsen. Wie ben ik dan om daarover te zeuren?

Pfoe, stiekem ben ik toch blij dat vandaag de Tour begint en Beau vanaf maandag Late Night overneemt. Kan ik volgende week tenminste weer ouderwets een méning hebben over televisie.

Reageren? angela@ad.nl of via Facebook.