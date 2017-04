Geen chemie tussen Halina Reijn en Jude Law

Terwijl het hitsige verhaal over een seksueel gefrustreerde vrouw (Halina Reijn), gevangen in een liefdeloos huwelijk (met Gijs Scholten van Aschat), die valt voor de charmes van een passant (Jude Law) genoeg explosief materiaal opleverde in de diverse speelfilmversies (met onder anderen Jack Nicholson en Jessica Lange) van het basismateriaal.



The Evening Standard meent dat zelfs Jude Law, die veelvuldig met ontbloot bovenlijf in het stuk is te zien, deze koude voorstelling niet kan redden. The Telegraph vindt dat de Nederlandse acteurs (Reijn, Van Scholten Aschat en Robert De Hoog) zich in de handen Van Hove als zijn marionetten gedragen. Vakblad What’s On Stage constateert dat er weinig nuances in de vertolking van Reijn zijn te bespeuren. Ook menen de meeste recensenten dat er geen echte chemie tussen Reijn en Law op het toneel ontstaat.