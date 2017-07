Geen drugs in huis van Chester Bennington

Amber Rose werd jarenlang gepest door ex-vriend Kanye

7:57 Na hun breuk in 2010 heeft rapper Kanye West zijn ex Amber Rose jarenlang gepest. Dat beweert het model in een interview met Complex. ,,Ik was degene met een gebroken hart en heb nooit iets gemeens gezegd over Kanye. En dat terwijl hij mij zes of zeven jaar constant heeft getreiterd."