Het was heet, heel heet, wat heet, kokendheet.



Nog nooit was het zo laat in het jaar zo heet. Het dampte en stoomde uit de radio. Slam! Zond de Hete 100 uit, Sky Radio, de dj-loze muziektraditie in de ether, stelde de computer zo in dat we nog één keer de tropische Sky Summer Playlist konden aanhoren. Hij klonk precies hetzelfde als de vorige keer, eind augustus, toen het ook zo heet was, zo laat in het jaar. Het kwam me opeens mijn strot uit, al die grijsgedraaide niksigheid. Wat een debili­serende audiodiarree. Ik werd er gewoon onpasselijk van. Het kan hier ook nooit gewoon mooi weer zijn, zelfs de hitte moet worden gehypet.



Op Radio 2 was het gisteren Hete Donderdag. Want, om met Gijs Staverman te spreken: ,,We moeten wel goed beseffen dat het de laatste hete donderdag is." Nou Gijs, dat weet ik nog zo net niet. Dat zei je eind augustus ook. Straks zitten we met smeltende chocoladeletters Sinterklaas te vieren. Gijs wordt 'ingesopt met zonnebrandolie' in de tuin van de studio, de dj's hebben de apparatuur naar buiten gesleept. Hij heeft een mevrouw van KWF Kankerbestrijding te gast. Wij Nederlanders, we zijn zuinig. We smeren altijd te dun, zegt ze. En er zijn altijd plekjes die we vergeten.



,,Oohoowoo, ja, welke plekjes zijn dat dan?" Gijs en wij, luisteraars, we denken natuurlijk allemaal meteen aan bepaalde plekjes, het is niet voor niets Hete Donderdag. Gijs: ,,Jaa, dus mocht je in de tuin zitten, smeer je goed in, en het wordt zometeen giiiiieren, want Gordon is hier!"



O, god, ook dat nog. Het wordt inderdaad gieren. Gijs en Goor rollebollen ingesopt bijkans dwars door de KWF-mevrouw door de Radio 2-tuin. Hahahahaha. Ik trek het niet langer. Mag er nu, o Heer, een wolkbreuk boven Hilversum losbarsten? Of nee, wacht, er zit een knop op mijn radio die mij kan verlossen. Het wordt me allemaal te veel, de luchtige en lichte zomermix met voor elk wat wils, van Katy Perry tot de Ray Conniff Singers.



Geen hete platen meer, geen Gieren Met Goor. Ik loop de tuin in en zit een uur oningesopt in de zon en ik verbrand niet!