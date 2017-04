Geen topper op Omroep Brabant

PSV-Ajax, afgelopen zondag, leek me een mooie aanleiding om eens naar Omroep Brabant te luisteren. Hoe zouden ze daar deze topper verslaan?



De wedstrijd begint om kwart voor vijf, dus een kwartiertje van tevoren zet ik de radio aan voor misschien een interessante voorbeschouwing of wat sfeerverslag vanuit het stadion. Er is nog muziek, The Shoop Shoop Song. Gezellig. Daarna nog meer ­muziek en een jingle, waarin een vrolijke ­mevrouw roept dat ik luister naar non-stopmuziek. Dat had ik al gehoord. Is dit wel Omroep Brabant? Het klinkt meer als Radio 10. Frank Boeijen, Gerry Rafferty, The Weeknd, Fleetwood Mac, Tom Odell, een lekkere muziekmix voor jong en oud, het is vlees en vis wat we horen, kant en wal, hoed en rand, klok en klepel, maar geen voetbal.



Het is nu toch al tien voor vijf. Total Touch met hun klassieker Touch Me There, Simple Minds met Belfast Child, het zal toch niet dat ze deze wedstrijd niet uitzenden? Misschien is de apparatuur in het Philips-stadion defect waardoor er nog geen verbinding is, of zijn de verslaggevers, aangespoord door ­T­otal Touch, elkaar there aan het touchen?



Ik luister echt naar Omroep Brabant, dat zingt een koortje en de vrolijke mevrouw zegt: 'Het gevoel van hier!' Jaja, het gevoel van Brabant, Engelstalige plaatjes draaien. Ik schakel maar even naar Radio Noord-Holland, dat RTV NH heet tegenwoordig, daar zenden ze de wedstrijd uiteraard wel uit. Krijg nou wat, ook niet! Daar ook zo'n lekkere mix van muziek voor jong en oud. En ene Edward, die op een scherm in de studio naar de wedstrijd kijkt. Een abonnement op Fox Sports Eredivisie kan er blijkbaar nog wel af bij RTV NH.



Ik schakel naar de goede oude NOS, die de wedstrijd met twee verslaggevers, zonder nieuws en plaatjes - wat is dat toch een terreur, die lekkere muziekmix - uitzendt. Eeuwig zonde dat regionale omroepen geen belangrijke wedstrijden meer uitzenden. Dan kan je zeggen: Het kost geld en iedereen kijkt naar Fox Sports, maar bij Rijnmond doen ze het wel, en het is zeer succesvol, een kerntaak van de publieke radio. En plaatjes draaien, dat kunnen we thuis met Spotify of Apple Music ook, of met de grammofoon. Ja, laat ik die weer eens afstoffen.



