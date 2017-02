Geenstijl moet seksfilmpje Patricia Paay verwijderen

Volgens Langelaar heeft zijn cliënt een sterke zaak, maar is het aan het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan, zo verklaarde hij gisteren. La Paay overlegde maandag al met de politie nadat ze gechanteerd werd met pikante foto's en video's. Het zou gaan om een zakelijk conflict. Langelaar: ,,Het is van de zotte. Ze is nota bene net getrouwd, dit is echt verschrikkelijk.''