Geer for songfestivalcommentator!

Ah toe AVROTROS, mag Gerard Joling voortaan het commentaar geven bij het Eurovisie Songfestival? De combinatie Cornald Maas/Jan Smit kennen we nu wel en wordt erg voorspelbaar.



In theorie is het best gedurfd, onze nationale cultuurpaus en dé volkszanger samen in een hokje achter de microfoon. Maar in de praktijk is het een symbiotische tweeling die elkaar aanvult in plaats van aanvalt of tegenspreekt.



Het bleef allemaal zo keurig en braaf dinsdagavond bij de eerste halve finale. Terwijl het circus van kitsch, windmachines en zwaaiende vlechten schreeuwde om een flinke dosis sarcasme. Maar nee. Cornald deed als vanouds bij de inleiding van elk liedje zijn best om het wereldrecord ratelen te verbreken, omdat hij zo veel mogelijk kennis in die paar seconden wilde etaleren. En Jan sloot elk liedje vervolgens af met 'zuiver gezongen, die zijn door' of een opmerking over het decolleté dat hem had afgeleid.



Nou, dan had Gerard Joling, die aansluitend bij Jeroen Pauw aan tafel zat, het beter begrepen. Over de alom bewierookte inzending van Portugal: ,,Iemand met een beetje spasme, dat je denkt: ik vind het zielig eigenlijk. De schoudervulling hangt naar één kant en zijn jasje is twee maten te groot. Maar dat maakt niet uit, het liedje is zo mooi.''



Over Zweden: ,,Als je die ogen ziet, denk je: daar kun je beter op liggen dan op prikkeldraad.'' Over de wapperende vlecht van Montenegro: ,,Oh, verschrikkelijk. Dan schaam je je toch dat je homo bent. Als je echt op wil vallen, draai dan met je echte vlecht.'' En over de niet te missen schoenen van Albanië: ,,Ze loenst al een beetje, als ze naast je zit, eet ze je bord leeg. En dan zulke schoenen eronder.'' Om met zelfspot te eindigen: ,,Misschien denk je: moet jij dat nou zeggen? Je ziet er zelf ook nooit uit.''



Wat zou de grote finale van ruim drie uur voorbij vliegen met zulk ongezouten commentaar, zonder dat je hoeft te twijfelen aan zijn liefde voor het evenement. Zelfs van die ellenlange puntentelling zou hij iets weten te maken.



Wie hem gemist heeft, vanavond gaat hij - natuurlijk - in de herhaling bij Pauw. Ik ben benieuwd welk T-shirt hij dan weer uit de kast trekt. De glitter-opdruk van dinsdag 'Top Geer' vatte het in elk geval prima samen.



