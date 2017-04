Geld en excuses aan ex-veroordeelde showbizzmoord

foto's Na David ook Victoria Beckham koninklijk onderscheiden

14:54 Victoria Beckham mag voortaan de letters OBE achter haar naam zetten. De modeontwerpster en voormalig Spice Girl werd vandaag op Buckingham Palace koninklijk onderscheiden door de Britse prins William. Victoria is toegetreden als officier in de 'most excellent order of the British Empire' (OBE).