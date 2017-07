Geld Serious Request naar verscheurde families

,,Vooral in conflictgebieden zoals in Nigeria en Democratische Republiek Congo, maar ook na natuurrampen zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers of zussen. Met de opbrengst van de actie sporen Rode Kruishulpverleners vermiste kinderen op, herstellen ze het contact en brengen ze hen weer thuis'', zegt het Rode Kruis.