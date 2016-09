Geluidsman klaagt Axl Rose aan voor salarisachterstand

Presentatoren Great British Bake Off stoppen ermee

13 september De presentatoren van Great British Bake Off, de Engelse editie van Heel Holland Bakt, stoppen ermee. Het programma verhuist van het publieke BBC naar het commerciële Channel Four en de populaire comédiennes Sue Perkins en Mel Giedroyc gaan niet mee. ,,We hebben er geen geheim van gemaakt dat we hoopten dat de show zou blijven waar hij was.''