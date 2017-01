Genieten van wonderschoon Planet Earth

Het wordt allemaal zó mooi in beeld gebracht. En dan die prachtige, soms vervaarlijk aanzwellende muziek die de schoonheid, de humor of het drama van de beelden nog verder vergroot. Ik ga er met boter en suiker in, dat besef ik heus wel. Want na alle voorgaande series wéét ik dat ik de geschetste verhaallijnen niet al te serieus moet nemen. Dat ene schattige steenbokje of die vechtende steenarenden zijn er in werkelijkheid misschien wel vijf of zes, handig door elkaar gemonteerd.



Maar het maakt me niks uit, merk ik. Ik vraag me tijdens het kijken hoogstens af hoe het de BBC-crew is gelukt om sommige beelden te maken. Hoe hebben ze in hemelsnaam op afstand bestuurbare camera's gekregen op totaal ontoegankelijke rotspunten om zo sneeuwpanters te filmen?



Maar het grootste deel van de tijd denk ik alleen maar: wat mooi, wat mooi, oh jongens, wat is de natuur wonderschoon. Om uiterst nederig van te worden.



