George Clooney helemaal klaar voor tweelingavontuur

George deed de uitspraken over de tweeling, naar verluidt een jongen en een meisje, in het Franse filmprogramma Rencontres de Cinema. Hij vertelt daarin ook dat zijn vrienden hem wel geplaagd hebben met het babynieuws. ,,Het zijn allemaal kerels van mijn leeftijd, die hebben dit al lang geleden gedaan, al hun kinderen studeren al. Laatst tijdens een etentje werd het ineens even stil en begonnen ze opeens allemaal huilende baby's na te doen. Maar daar moesten we allemaal om lachen."



De acteur lijkt er niet erg mee te zitten dat hij een oudere vader zal zijn. ,,Ik las net dat de Franse acteur Jean-Paul Belmondo zeventig was toen hij nog een kind kreeg, dus toen voelde ik me alweer beter dat ik 56 ben als ze komen."