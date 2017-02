George Clooney zielsgelukkig als man van Amal

Justin Bieber: Je bent pas cool als je in je broek plast

24 februari Superster Justin Bieber is in de straten van Hollywood gespot met een grote natte plek in het kruis van zijn grijze joggingbroek. Amerikaanse showbizzmedia weten het zeker: de 22-jarige hitzanger zou per ongeluk in zijn pantalon hebben geplast. Bieber zelf stelt dat de opvallende vlek ontstond tijdens het autorijden. ,,Toen ik een scherpe bocht nam morste er water van een boeket bloemen op het gebied rond mijn geslacht'', reageerde hij op Twitter.