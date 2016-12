George Michael (53) overleden

Volgens de Britse politie ging er vanmiddag rond kwart voor twee plaatselijke tijd een ambulance richting Goring, Oxfordshire. Er zouden geen verdachte omstandigheden zijn geweest rond het overlijden van de zanger.



In een statement zegt zijn publicist: ,,Met groot verdriet bevestigen wij dat onze geliefde zoon, broer en vriend George vredig thuis is overleden tijdens kerst. De familie vraagt om hun privacy te respecteren in deze moeilijke en emotionele tijd. Er zal op dit moment geen verder commentaar zijn."



Wham!

Georgios Kyriacos Panayiotou (25 juni 1963, met een Grieks-Cypriotische vader) begon zijn grote succes met het duo Wham! dat hij in 1981 oprichtte met zijn beste vriend Andrew Ridgeley. Binnen een jaar scoorde het tweetal verschillende top tien-hits, waaronder Young Guns en Wake me up before you go go, en het overmijdelijke Last Christmas, met bijbehorende knusse sneeuwvideoclip.