'George Michael was verslaafd aan heftige genotsfeesten'

The Daily Mirror sprak met iemand die zo'n privéparty heeft bijgewoond. Volgens de bron in kwestie ging het er 's avonds en 's nachts behoorlijk wild aan toe in het huis van de zanger en haalde George Michael probleemloos en 'altijd redelijk fris' de volgende ochtend. ,,Die extreme levensstijl heeft hij tot zijn dood volgehouden.'' Op de zogenoemde 'genotsfeesten' zou het vooral hebben gedraaid om seks en het gebruik van drank en andere opwekkende middelen.



De anonieme 'vriend' stelt dat George Michael 'behoorlijk aan de drugs' was. Of het om heroïne ging laat hij in het midden. Volgens de Britse krant The Telegraph worstelde de zanger de afgelopen jaren met een hardnekkige drugsverslaving. Gesteld wordt dat Michael al eens in het ziekenhuis heeft gelegen door een overdosis. ,,Hij is vaker met spoed naar de eerste hulp gebracht", vertelt een bron. ,,Hij gebruikte heroïne. Ik vind het al verbazingwekkend dat hij het nog zo lang heeft volgehouden". Een hartstilstand, volgens de manager van Michael de doodsoorzaak, is veelvoorkomend bij heroïnegebruikers.



Weerstaan

Gary Farrow, een artiestenmanager die in het verleden met George Michael werkte, vertelde vandaag aan The Sun dat de ster 'heel makkelijk aan harddrugs kon komen'. ,,Ik dacht altijd dat hij intelligent genoeg was om de verleidingen te weerstaan, maar uiteindelijk kon hij er niet meer buiten.''



Fadi Fawaz (43), de levenspartner van George Michael, trof de zanger op zondag 25 december levenloos aan in zijn huis in de Londense wijk South-Kensington. Volgens Fawaz, zo liet hij weten aan The Sun en op Twitter, had hij afgelopen zondag een lunchafspraak met de ster. Hij ging naar de woning van George Michael om hem wakker te maken. ,,Eenmaal binnen trof ik hem in bed aan. Hij lag er vredig bij.''



Volgens Fawaz tasten hij en andere nabestaande nog steeds in het duister over wat de zanger is overkomen. ,,Alles was de laatste tijd behoorlijk gecompliceerd'', schrijft hij zonder verder in details te treden. ,,Hoe dan ook keken George en ik erg uit naar kerstmis.'' Britse media stellen dat George Michael mogelijk al op kerstavond (zaterdagavond) is overleden. De zanger bezocht de laatste jaren namelijk op kerstavond een mis in een Londense kerk. Dit jaar werd hij daar niet gezien.



Tegen de Daily Telegraph zei Fawaz verder over het verlies van zijn vriend: ,,Alles is kapot. Ik wil dat mensen hem herinneren zoals hij was: een mooi persoon.'' Naar verluidt zou het de van oorsprong Australische haarstylist en fotograaf Fadi Fawaz zijn geweest die de hulpdiensten belde nadat hij zijn partner dood had gevonden. Of dat daadwerkelijk zo is, hebben de autoriteiten nog niet gemeld.