'George Michael wordt naast moeder begraven'

Lesley Panayiotou, zoals de moeder van de zanger heette, overleed in 1997 aan de gevolgen van kanker. Het verlies was een enorme klap voor Michael, die volgens vrienden een hechte band had met zijn moeder. ,,Dit is wat hij wilde", aldus een ingewijde over de laatste wens van Michael. ,,Eindelijk kan hij rusten bij zijn moeder", laat een vriend van de familie weten.



Bronnen laten weten dat Michael duidelijk was over de plek waar hij begraven wilde worden. Een medewerker van de Highgate Cemetary laat aan The Sun weten dat de moeder van de zanger is begraven in een familiegraf dat plek biedt voor Michael.



Ondertussen zwelt de bloemenzee voor het huis van de Wham!-zanger in Londen aan. De nabestaanden van Michael lieten dinsdag in een verklaring weten 'dankbaar en ontroerd te zijn van het medeleven van zijn fans'. Wanneer Michael wordt begraven is nog niet bekendgemaakt.