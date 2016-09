Kijk, dat was nog eens een mooie testcase: Prinsjesdag en de scheiding van Brad en Angelina op één dag. Ik was benieuwd hoe het vernieuwde RTL Boulevard die onderwerpen zou aanpakken. Want kersverse presentator Luuk Ikink zei het laatst nog zo stellig in deze krant: met het afscheid van Albert was ook het laatste restje geroddel voorgoed verleden tijd.



Ik vond dat een merkwaardige opmerking. Op roddelen heb ik RTL Boulevard namelijk zelden kunnen betrappen. De stelregel daar is: we checken geruchten en zolang we het niet bevestigd krijgen, brengen we het niet. Journalistiek niets op aan te merken. En voor iedereen die nieuws en nieuwtjes over de sterren en het geklets daarover aan de desk definieert als geroddel: onzin. Sla de Van Dale er maar op na.



Maar goed, Ikink denkt daar anders over en kennelijk zou dat zijn weerslag krijgen in de show. Dus zette ik me dinsdag schrap. Hoe zouden ze Prinsjesdag aanpakken? Een inhoudelijke analyse van de Troonrede door Frank Dane? Bridget die minister Dijsselbloem doorzaagt over de Miljoenennota? Was de scheiding van Brad en Angelina teruggebracht tot een regeltje in het head­linesblok? Want die twee even bellen voor een quoteje lukt zelfs Boulevard niet.



Ta-da-da-daaaar ging ie. Eerst Prinsjesdag. Marc van der Linden was er 'om het hele zaakje door te nemen, van voor naar achter'. Van de koets en het 'opstapblokje' van Máxima via de robe van de koningin en de hofdame die had zitten slapen toen de zoom dubbel zat tot de salarisverhoging van Beatrix. Fiona Hering zat klaar om de outfit van mevrouw Dion Graus en de accessoires van gedroogde vissenhuid van Kamerlid Carla Dik fijntjes af te kraken.



Daarna waren Brad en Angelina aan de beurt. Zo'n zeven minuten wisten Beau, Peter van der Vorst en Amerikacorrespondent Michiel Vos erover vol te ouwebeppen. Net als bij Prinsjesdag werd elk detail drie keer omgedraaid. ,,Het wordt natuurlijk een bloedige strijd want het gaat om die kinderen'', gaf Beau een voorzetje. En vervolgens: ,,En zij (Angelina dus) is aan het stoken meteen.'' Peter: ,,Ja, maar als nu blijkt dat hij (Brad dus) werkelijk te veel zuipt en wiet rookt...'' In de ogen van Luuk is dit vast geroddel. Maar ik zuchtte opgelucht. Boulevard is gelukkig nog steeds Boulevard.



Reageren? angela@ad.nl