Gert Verhulst laat bizarre theaterloods met bewegende tribunes bouwen

De nieuwe theaterzaal krijgt acht bewegende tribunes die door de zaal rijden en ieder hun eigen parcours volgen. De tribunes met elk tweehonderd zitplaatsen zullen tijdens de voorstelling naast of tegenover elkaar staan, in een cirkel, op een rij op met de ruggen tegen elkaar. De acteurs krijgen alle ruimte, want het speelvlak wordt 70 bij 70 meter. Naast de tribunes komen torens van acht meter hoog die als decor functioneren. ,,We zijn zeer verheugd dat we eindelijk kunnen vertellen welk technisch concept onze spektakel-musical zal omvatten. We zijn hier buitengewoon trots op'', zei Gert Verhulst van Studio 100.



,,In principe kan je acht keer komen kijken en telkens een andere ervaring hebben", vertelde regisseur Frank Van Laecke. ,,Hiervoor was er nergens in België een geschikte zaal, dus is het fantastisch dat die nu speciaal voor ons gebouwd wordt."