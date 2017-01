Gestopte radioshow Helemaal Haandrikman wint RadioRing

,,Toen ik dit programma kwijtraakte, heeft dat heel veel pijn gedaan. Ik kreeg zoveel reacties, helemaal toen ook bekend werd dat ik geen deel uitmaakte van het Top 2000-presentatieteam. Ik ben dus diep ontroert door deze prijs."



Door de plotselinge komst van Ruud de Wild naar Radio 2 kwam onlangs een carrouselbeweging in gang. Haandrikman moest gedwongen zijn doordeweekse plek afstaan aan dj Wouter van der Goes. Hij presenteert nu wel een ander programma: Hier is Haandrikman, in het weekend.



Gerard Ekdom, verantwoordelijk voor de dagelijkse ochtendshow op Radio 2, won voor de derde keer de Zilveren Radio Ster Man. Eva Koreman, te horen op 3FM, nam geëmotioneerd de Zilveren Radio Ster Vrouw in ontvangst. Ze bedankte haar collega's, ouders en 'mijn grote liefde en beste vriend Mike'. Koreman versloeg haar 3FM-collega's Annemieke Schollaardt en Roosmarijn Reijmer.



Een vakjury wees marktleider Radio 538 aan als beste zender van het jaar. De prijs voor aanstormend talent ging naar de 30-jarige Eva Cleven van station FunX. De Marconi Oeuvre Award ging naar radio-icoon Tineke de Nooij die van de zaal een minutenlange staande ovatie ontving.