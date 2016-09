Getrouwde Carolien en Jon: Liefde is de mooiste drug die er bestaat

,,Ik ben de gelukkigste man in dit sterrenstelsel. De hemel moet met een belachelijk goed verhaal komen om ook maar enigszins in de buurt te komen van deze bovennatuurlijke liefdesviering", schrijft Jon bij een trouwfoto, dezelfde foto die Carolien eerder deze week deelde.



De actrice en regisseur vierden hun liefde dagenlang, blijkt uit Jons bericht. ,,Het was een absoluut magische, door een zeer grote kracht gezegende, perfecte, oogverblindende, super-emotionele, prachtige liefdesexplosie die mijn vrouw, mijzelf én onze gasten 120 uur lang in zijn zijdezachte greep hield."



Volgens Jon is de planeet Venus trots op hem en Carolien. ,,Liefde is de mooiste drug die er bestaat, en het was er in overvloed. We zijn met zó veel prachtige mensen een nieuw era van liefde binnen gestapt en dat ontroert me diep."