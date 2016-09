Gezinshulp op tropisch eiland: 'Dit werkt gewoon'

Confrontatie

In de weken voordat de probleemgezinnen naar het eiland vertrokken, registreerden 24 uurscamera's wekenlang hun thuissituatie. ,,Op het eiland hebben we die beelden laten zien aan de gezinsleden. Die confrontatie was keihard. Ik ken dat nog van Project P. waarin de klas met pestende kinderen zichzelf terugzag. Dat had effect, óók op de lange termijn. Neem Elyza. Ze draaide op een avond helemaal door. Bij het terugzien van de beelden, schaamde zij zich kapot voor haar gedrag. De families realiseerden zich ook dat dit hun laatste redmiddel was.'' Op het eiland waren ze bovendien volledig op elkaar aangewezen. ,,Dat blijkt een goede remedie. Er komt dan zo veel naar boven. Ik heb het gevoel dat de gezinnen hier baat bij hebben gehad.''



Johnny de Mol relativeert zijn eigen rol in het programma, maar wie de uitzendingen bekijkt, weet dat hij veel meer is dan alleen 'een luisterend oor', zoals hij zelf zegt. ,,Ik heb vooraf de tapes gezien van de families. Ik zag de kinderen worstelen. Marise die op straat wordt gezet door haar ouders. Cedric die gepest wordt. Wiens computerspelletjes door vrienden worden afgepakt. Ik kan dan zeggen: waar maak je je druk over? Dat zijn toch geen echte vrienden? Ik praat met hen. Vanuit gevoel en gezond verstand. Ben een schouder om op te huilen. Ik luister en gooi er af en toe een grap in.''



Wel zegt hij: ,,Gaandeweg hebben we de ouders ook een spiegel voorgehouden. Negen van de tien keer ligt daar de oorzaak. Zijn ze consequent genoeg, vormen ze een team, wordt er genoeg gedaan met elkaar? Met behulp van de coaches en psychologen werd gekeken hoe het ook anders kan.''



Zoals gezegd, 'gesloopt' was hij na drie weken. ,,Het was heel zwaar. Ik ben geen presentator die even invliegt, een spelletje uitlegt en dan naar zijn hutje gaat. Ook als de camera's niet draaiden, was ik continu bezig. 's Morgens of 's avonds, altijd was er wel iemand die zijn ei kwijt wilde. En ik ben iemand die er vol voor gaat. 100 procent. Het kostte me bloed, zweet en tranen, maar het vertrouwen om te slagen was groot. Toch heb ik me ook een paar keer afgevraagd: Waar gáát dit in godsnaam over? Niet zo lang geleden was ik in Griekenland om vluchtelingen te helpen. Viste ik kleine kinderen uit bootjes ...''