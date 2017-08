'Giel Beelen aan de slag bij Radio Veronica'

Gijs Naber pakt hoofdrol in gevechtsepos Redbad

29 augustus Acteur Gijs Naber krijgt de hoofdrol van Redbad in de nieuwe gelijknamige film van Roel Reiné. De afgelopen maand heeft Gijs zich bekwaamd in verschillende traditionele gevechtstechnieken. Ook acteur Huub Stapel bemachtigde een rol in de historische film over de Friese koning Radboud. Hij zal de rol van koning Aldigisl, de vader van Redbad, gaan vertolken. Dit maakte producent Klaas de Jong bekend.