Giel Beelen: Afscheid van de ochtend gaat pijn doen

Het 39-jarige boegbeeld van NPO 3FM excuseert zich op voorhand. ,,Sorry als ik soms wat vaag klink. Ik kan gewoon nog niet álles zeggen.'' Giel Beelen wijst op zijn nieuwe zenderbaas sinds 1 juni, Basyl de Groot, die momenteel achter de schermen werkt aan een flinke make-over van de programmering. Die wordt begin volgend jaar gelanceerd. ,,Ik wil dat proces van het nieuwe 3FM niet verstoren. Maar ja, ik wil ermee stoppen. Dat heb ik heel duidelijk aangegeven. Ik heb andere ambities en die gaan niet samen met de ochtendshow. En ja, het liefst nog dit jaar. Basyl gaat daarover. Ik sta in de keuken, hij is de chef-kok. Maar het ziet er goed uit. Dat dit staat te gebeuren, lijkt me duidelijk.''



Redenen

Daarmee komt na ruim twaalf jaar een einde aan het vaak spraakmakende ochtendprogramma GIEL. Terwijl het nieuws overal onderwerp van gesprek was, hield Beelen dit weekend bewust even zijn mond. Weloverwogen wilde hij dan toch zijn verhaal doen in deze krant: het vertrek heeft meerdere redenen.



Het gaat niet goed met het ooit zo florerende radiostation. De Coen en Sander Show verhuisde naar Radio 538, Gerard Ekdom verruilde zijn stek voor Radio 2. De luistercijfers zitten sindsdien in een vrije val. Er werd te lang niet ingegrepen, het roer moet nu echt stevig om.



,,Het klinkt gek, maar ik zie die dalende cijfers ook als een zegen'', zegt Beelen. ,,Nu weet ik zeker dat bij iedereen de onrust heeft toegeslagen. Dat het niet goed gaat, staat nu zwart op wit. Het wordt tijd voor vernieuwing. Er moet meer aansluiting worden gevonden bij jongeren. Dat is overigens de uitdaging van de hele publieke omroep. ,,Ik vind het zelf heel mooi om plaats te maken voor anderen.''



Opvolger

Collega-dj Domien Verschuuren is Beelens beoogd opvolger in de ochtend. ,,Domien is een groot talent, maar ik zie tal van mensen die ik die klus zou toevertrouwen. Ook enkele minder gevestigde namen. Die keuze is niet aan mij.''



Beelen heeft een goed beeld van dat 'nieuwe 3FM' en wat daarin zijn rol zou kunnen zijn. ,,Meer multimediaal zijn. Het is een rotwoord, ik weet het. Je moet veel actiever zijn online en op platforms als YouTube en andere sociale media.''



En er is Beelens grote passie voor het scouten van en podium bieden aan nieuw talent. Onlangs begon de presentator een eigen onlinetalentenjacht. ,,Ik wil daar veel meer mee bezig zijn. Ik wil ook meer doen met livemuziek en dieper ingaan op de verhalen van muzikanten. Dat gaat niet samen met mijn ochtendshow. Dat voelt niet goed. Dat geldt ook voor het Glazen Huis. Ik heb aangegeven daar in elk geval dit jaar geen actieve rol in te willen spelen. Het past niet meer bij mijn nieuwe rol.''



Is op 3FM wel ruimte voor die 'nieuwe rol'? En hoe groot is die kans van slagen? ,,Ik weet dat Basyl de Groot ook die ambities heeft. Hij was jarenlang mijn muzieksamensteller, ik kan met hem lezen en schrijven. Maar nogmaals, het ligt bij hem. Het liefst doe ik dit bij 3FM. Zo niet, dan misschien bij een andere partner. Wat de talentenjacht betreft, daar zou ik ook graag iets op tv mee willen doen. Mijn plannen reiken verder dan de radio.''



Cynisch

Beelen kreeg de afgelopen tijd de kritiek soms wat cynisch en chagrijnig te klinken. Zo was er onder meer de kreet dat 'als ík zendermanager was, had ik het wel geweten'. Op dat moment zwaaide de inmiddels vertrokken Wilbert Mutsaers daar nog de scepter. Hem werd door meer 3FM-coryfeeën een gebrek aan langetermijnvisie verweten. ,,Het is niet eerlijk om Wilbert alleen de schuld te geven. Er zijn vele veranderingen binnen de omroepen en de NPO aan de gang. En vooral het mediagebruik van mensen is de laatste tijd snel veranderd.''



,,Ik heb al langer het gevoel dat ik de ochtendshow niet meer moet doen. De ontwikkeling van nieuwe media en het inspelen daarop bij 3FM ging trager dan ik dacht. Dat frustreerde me.''



,,Achteraf kan ik zeggen dat dit inderdaad weleens naar voren kwam in mijn programma's. Maar dat zegt niets over het enorme plezier dat ik nog steeds beleef. Afscheid nemen van de ochtend doe ik niet fluitend, dat zal ook best even pijn doen.''