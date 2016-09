Giel Beelen kan 's morgens, zegt hij zelf 'bez wel verrot klinken'. Dat lijkt me niet gek, als je elke morgen om zes uur in Hilversum moet zijn om de ochtendshow op 3FM te presenteren. Hij doet dat al 12,5 jaar; nu is het genoeg geweest. Giel stopt. Dat had hij liever zelf bekendgemaakt, maar het lekte al uit, net als de miljoenennota. Hij moest het er dus wel over hebben, afgelopen maandag, in zijn eigen show. Giel: ,,Anyway, weet dat ik met dingen bezig ben waarmee ik graag wil doorgaan, ik ga het gewoon vertellen, het is eigenlijk veel te vroeg om het er over te hebben. Want ik doe niks liever dan de show doorzetten en dan ga je toch zitten aftellen.''



Of het Giels eigen keuze is om te kappen met zijn show zullen we nooit weten. 3FM zit in een dippie, dus, het aantal jongeren dat naar Giel luistert, is in een jaar tijd gehalveerd. Dat is niet lauw - cool ook niet - terwijl Giel toch zo zijn best doet om een jonge gast te zijn. We moeten niet Gielbashen, zei zijn waarschijnlijke opvolger Domien Verschuuren laatst terecht, ik zal dat dan ook niet doen. Er wordt al zoveel gebasht tegenwoordig, nee niet door Giel, o nee, als ik zeg dat Giel ook basht, ben ik aan het Gielbashen.



Giel is Giel. Een melige ochtendouwehoer, zoals alle ochtend-dj's melige ochtendouwehoeren zijn. Giel laat een kinderkoor zingen 'Giel Beelen heeft een harde fluit'. Dat werk, vindt ie leuk. Giel laat ene Lex een willekeurige mevrouw Dijsselbloem bellen en vraagt haar om de moeder van Jeroen Dijsselbloem, onze minister van Financiën, te spelen in de uitzending. Vet lachen.



Giel heeft het over rapper Lil' Kleine, van de megahit Drank & Drugs, nu vertaald in het Duits als Stoff Und Schnapps. Kleine liep tijdens een optreden weg, omdat iemand bier naar hem gooide. Wat zijn het toch mietjes, die Nederlandse rappertjes. Hun Amerikaanse collega's pompen elkaar vol met lood en dan rappen ze daarna gewoon door. Giel belt met Typhoon, nog een rapper. Hij heeft een nacht in de cel gezeten, omdat hij niet had betaald na het tanken. Per ongeluk ook nog eens, ach, wat lief. Dat is Giel. Hij draait muziek die ik op Radio 2 ook hoor. Hij kan zo doorschuiven!



