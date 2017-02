Giphart en Van Royen in Vlaamse Boekenweek

Het thema van de Boekenweek, die plaatsvindt van 25 maart tot 2 april, is Verboden vruchten. De Boekenweek is in Nederland al sinds 1932 een begrip. Intussen vindt al voor het vierde jaar op rij een gezamenlijke Boekenweek plaats in Vlaanderen en Nederland.



Eerder was al bekendgemaakt dat het Boekenweekgeschenk dit jaar geschreven wordt door de Nederlandse auteur Herman Koch. Zijn boek Makkelijk leven zal door de boekwinkels gratis worden aangeboden aan iedereen die tijdens de Boekenweek een literair werk aankoopt.