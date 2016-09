Gordon en Jan Slagter ruziën op de radio over Heel Holland Bakt

Gordon gaat fel tekeer tegen Slager. Hij maakt met Gerard Joling een programma waarin ze eenzaamheid onder ouderen aan de kaak stellen. Hij vindt dat Omroep Max te weinig van dat soort programma's maakt. ,,Als je Heel Holland Bakt maakt, ga je dan niet het doel voorbij waarvoor je er eigenlijk bent als publieke omroep? Om juist die problematiek onder de ouderen aan de kaak te stellen in plaats van zo'n amusementsprogramma uit te zenden?"



Koketteren

Slagter ontkracht dit door een aantal programma's te noemen waarmee ze dit volgens hem wel doen. Vervolgens beschuldigt hij Gordon van hypocrisie. ,,Wat jij doet: je zit een beetje te koketteren met je bezoek bij Mark Rutte. Als er iemand in dit land verantwoordelijk is voor de puinhopen in de zorg, is dat Rutte. Als je er echt iets aan wil doen, ga dan met een bord op je buik lopen op het Binnenhof. Rutte is daarvoor verantwoordelijk. Niet wij."



De entertainer voelt zich aangevallen door Slagter. ,,Ik vind het heel jammer dat je dat zegt over dat koketteren, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Wij hebben Rutte bereid gevonden om ons programma te openen, dat is natuurlijk altijd heel erg leuk als een minister-president dat wil doen."



Uiteindelijk discussiëren de twee nog even door, maar komen er niet uit. Presentatrice Willemijn Veenhoven kapt het kibbelende duo af. ,,We blijven ronddraaien." Als ze Gordon en Slagter bedankt voor het debat, mompelt de omroepbaas nog: ,,Wat een onzin."