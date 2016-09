Gordon-show heeft het moeilijk op maandagavond

Gordon en Jan Slagter ruziën op de radio over Heel Holland Bakt

12 september Gordon en Omroep Max-baas Jan Slagter zijn fel met elkaar in discussie gegaan op Radio 1. In het programma de Nieuws BV vlogen de twee kemphanen elkaar in de haren over het programma Heel Holland Bakt. Gordon vindt dat de omroep zich beter kan inzetten voor ouderen, dan amusement te maken.