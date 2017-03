Gordon zoekt een draagmoeder en Fajah verliefd op handvaardige klusser

Gordon (48), die eind vorig jaar een punt zette achter zijn zangcarrière, mag in Privé lekker leeglopen over hoe hij zich momenteel voelt. De presentator annex koffieketenuitbater jubelt dat het momenteel uitstekend met hem gaat. Maar volgens de Blaricummer kan het altijd beter. Voor de zoveelste keer namelijk zegt hij flink te balen van het feit dat hij alweer drie jaar als alleenstaande homoman door het leven gaat. In 2014 werd hij van de ene op de andere dag verlaten door een in Utrecht werkende yogaleraar en farmaciestudent. Na de breuk was Gordon, die alweer geruime tijd met zijn ex Patrick 'als vrienden' samenleeft in zijn rietgedekte villa, 'een gebroken man'. Maar anno 2017 gloort er kennelijk nieuwe hoop. Zo zou Goor - 'ik zou een goede vader zijn' - in het diepste geheim contact aan het zoeken zijn met... een draagmoeder die hem één of meer kinderen kan bezorgen. Volgens Privé gaat het verhaal dat die plannen er zouden zijn. Gordon reageert met een paar raadselachtige woorden: ,,Ik zeg niets, maar jullie weten wel weer veel...'' Het blad komt overigens ook met het nieuwtje dat de valse stiefzus van Gerard Joling via een tv-programma een nieuwe man gaat zoeken met wie hij in de allerlaatste uitzending zal trouwen. Volgens Goors manager is dat slechts een extreem prematuur idee dat misschien nooit werkelijkheid gaat worden.