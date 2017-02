Gossip Girls Penn Badgley stapt in huwelijksbootje

Het kersverse koppel trouwde in een gerechtsgebouw in de wijk Brooklyn in New York, vergezeld door een select groepje vrienden en familie. Girls-actrice Jemina Kirke, de zus van Domino, was uiteraard ook aanwezig op het feest.



De bruid pakte uit met een witte, kanten jurk. Met een net, blauw pak hield ook de bruidegom het traditioneel. De gasten waren, mede vanwege het feit dat er in een gerechtsgebouw getrouwd werd, juist casual gekleed. Zo hulde een aantal zich zelfs in een nonchalante spijkerbroek.



Domino deelde op Instagram een aantal kiekjes van de 'mooiste dag van haar leven'. Zo zette ze er een romantisch kiekje op waar zij en Badgley verliefd naar elkaar kijken, en maakte ze ook nog een foto van de indrukwekkende bruidstaart, welke bovendien vegan en glutenvrij was. Ook een aantal gasten plaatsten foto's op sociale media.