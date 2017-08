Grote zorgen om suïcidale Ierse zangeres Sinéad O'Connor

De Nothing Compares 2 U-zangeres laat daarin weten dat ze momenteel in een motel woont. Op diezelfde dag liet ze een bericht op Facebook achter voor een vriend, en daarna werd het stil op haar pagina. Het is onduidelijk of Sinéad, die lijdt aan een bipolaire stoornis, inmiddels hulp heeft gekregen.

De muzikante wil in de twaalf minuten durende video uitleggen hoe het voelt om psychische problemen te hebben. ,,Mentale aandoeningen zijn als drugs: ze geven er niets om wie je bent. Maar wat nog erger is, is het stigma. Mensen die van je zouden moeten houden en voor je zouden moeten zorgen behandelen je je alsof je niks bent."

Sinéad vertelt ook dat ze zich enorm eenzaam voelt sinds ze de voogdij over haar dertienjarige zoon kwijt is. In mei, vlak na de beslissing van de Ierse kinderbescherming, dreigde de zangeres op Facebook met zelfmoord. Ze zei toen dat de organisatie de dood van een beroemdheid op z'n geweten zou hebben als het besluit niet werd ingetrokken.