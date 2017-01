GTST-acteur Poal Cairo in Van God Los 4

Het is de eerste acteur die bekend is gemaakt voor de vierde reeks, waarvan de opnames binnenkort zullen starten. Het is nog niet bekend wie de andere rollen in het nieuwe seizoen zullen gaan vertolken.



Poal Cairo is bekend van ondermeer televisieseries als GTST en Celblok H en was te zien in films als Helium en Unforgettable, die vorig jaar werd uitgeroepen tot beste 48 Hour Film ter wereld. Ook heeft de acteur een rol in de nieuwe KPN-serie Brussel.



In de BNN-serie worden waargebeurde misdrijven gereconstrueerd. Het vierde seizoen bestaat uit zes los staande afleveringen van 50 minuten. De episode waarin Cairo te zien is, wordt geregisseerd door Arne Toonen (De Boskampi's). De serie wordt geproduceerd door Pupkin Film.