GTST-actrice Inge Schrama bevallen van zoontje

Van Egmond: We gaan praten over DWDD-boek

11:15 De kans is groot dat het volgende project van bestsellerauteur Michel van Egmond een boek over De Wereld Draait Door gaat zijn. Na de openlijke vrijage gisteravond in de VARA-talkshow, ging het gesprek na afloop door. Van Egmond: ,,Het is nog niet in kannen en kruiken, maar Matthijs van Nieuwkerk en ik hebben na afloop gepraat."