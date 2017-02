Soms heb je torenhoge verwachtingen van iets of iemand, maar moet je uiteindelijk concluderen dat het helaas niet geworden is wat je ervan verwachtte. Dat heb ik met Guus Meeuwis als coach in The Voice of Holland.



Hij als opvolger van Marco Borsato vond ik zo logisch. Als je dan toch een succesvolle Nederlandstalige zanger zoekt die met gemak voetbalstadions vult én al een decennia of twee ervaring heeft, dan kom je bij Guus uit. Bovendien heeft hij als teamcaptain in Ik Hou van Holland bewezen gevat uit de hoek te kunnen komen.



Maar een leuke, grappige zanger blijkt niet automatisch ook op zijn plek te zijn in die grote draaistoel achter de rode knop. Ik vermijd hier bewust het woord coach, omdat ik denk dat je als beginnend zanger geen lievere mentor kan treffen dan Guus. Aan hem zou ik bij wijze van spreken mijn dochter met een gerust hart toevertrouwen. Maar ik ben geen beginnend zangeresje, ik ben tv-kijker en ik wil commentaar dat hout snijdt, waar ik om moet grinniken, waar ik me aan erger, waar ik ontroerd door raak, waarin een andere coach een sneer krijgt. Ik wil, kortom, leuke tv.



En hoe rot ik het als fan van Guus-de-zanger ook vind om te zeggen: dat bood Guus allemaal niet. Guus bleef Guus, de ideale schoonzoon die iedereen te vriend wil houden. Dus was zijn commentaar vaak vriendelijk, clichématig en vlak. Hij liet voor mijn gevoel nooit het achterste van zijn tong zien. En soms kreeg ik ook wel eens het idee dat hij gewoon niet zo goed wist wat hij nou moest zeggen na een optreden. Dat hij gisteren bekendmaakte dat hij (al dan niet vrijwillig) stopt, voelt dan ook als een opluchting. Kan ik voortaan weer zonder schroom meeblèren met Het is een nacht.



Nee, dan die andere nieuwkomer, Waylon. Hij speelde Guus afgelopen maanden vierkant weg. Het is bij hem één en al passie, emotie en branie. Zijn commentaar is scherp en raak, zonder dat hij met een chagrijnige smoel in zijn stoel hangt zoals zijn illustere voorganger Anouk. Want hij is net zo goed warm, complimenteus en hartelijk. Wat een revanche, na al dat gedoe rond het Eurovisie Songfestival met Ilse DeLange. Hij is toch niet die rare, onhandelbare jongen voor wie ik hem afgelopen jaren hield.



Alleen: mijn dochter zou ik nooit aan hem meegeven.



Reageren? angela@ad.nl