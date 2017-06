Hackers publiceren nog niet vertoonde shows Steve Harvey

Funderdome is een nieuw zomerprogramma dat komend weekend voor het eerst op de Amerikaanse zender ABC te zien is. De hackers probeerden eerder Netflix af te persen door te dreigen de beelden online te gooien. Of dat ook bij ABC is gebeurd, is niet bekend. Het collectief kondigde eerder deze week wel plannen aan om de content van de zender online te zetten. Ook uitte de groep bedreigingen aan het adres van FOX, IFC en National Geographic Channel.



Vorige maand beweerden andere hackers ook een kopie van de vijfde Pirates Of The Caribbean in handen te hebben. Ze dreigden de film te lekken als studio Disney niet betaalde. Dat gebeurde niet en de film is ook nooit online verschenen. Disney-baas zei later dat het waarschijnlijk een hoax was.